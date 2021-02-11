«الغذاء والدواء» توضح عقوبة تداول الأعلاف المنتهية الصلاحية أو الفاسدة

أوضحت الهيئة العامة الغذاء والدواء عقوبة مخالفة تداول الأعلاف أو مكوناتها في حال تم حجزها أو سحبها أو استدعاؤها، مشيرة إلى اعتماد تعديلات على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء، عبر موقعها الإلكتروني، أن مخالفة نظام الأعلاف يعرض مرتكب المخالفة إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال مع منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

تعديلات نظام الأعلاف من هيئة الغذاء والدواء

كما أقرت التعديلات أن تداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسدة أو متعفنة أو تالفة يعرض صاحبها إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات التالية، وهي إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، وفقًا لهيئة الغذاء والدواء.

وإحالة المخالف الى النيابة العامة، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة، بحسب هيئة الغذاء والدواء.

ولفتت هيئة الغذاء والدواء إلى أن تداول أعلاف مجهولة المصدر يعرض المخالف إلى غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال مع منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوم، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

وفيما يخص تداول الأعلاف التي تحتوي على مادة محظورة أو محرَّمة، أو ممنوعة دوليًّا أو محليًّا، أو يكون صادر بحقها منع تداول، أو أي من مشتقاتها، فإن عقوبتها تكون غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات التالية، وهي إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، وإحالة المخالف الى النيابة العامة، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة، وفقًا لهيئة الغذاء والدواء.

كما شملت التعديلات على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات أن حدوث التلوث الخلطي في الأعلاف يعرض صاحبها إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال مع تطبيق احدى او جميع العقوبات التالية، وهي منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، وإحالة المخالف الى النيابة العامة، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

وأشارت الغذاء والدواء إلى أن احتواء الأعلاف على مواد سامة أو غير مرغوب فيها أو ملوثات بنسب أعلى من المسموح بها في المواصفات واللوائح الفنية يعرض مرتكب المخالفة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات التالية، وهي منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، وإحالة المخالف الى النيابة العامة، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن عقوبة تداول مادة أولية أو إضافة علفية ممنوع استخدامها هي غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات التالية، وهي منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

وشدّدت هيئة الغذاء والدواء على أن عقوبة عدم تنفيذ أمر السحب الصادر منها هي غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال مع منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

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