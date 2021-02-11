«التحالف»: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدمير القدرات النوعية لميليشيا الحوثي

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للمليشيا الإرهابية (الحوثية)، وستتم محاسبة المخططين والمنفذين للاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط.

وكانت قوات التحالف، أمس الأربعاء، أعلنت السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها؛ عقب استهداف ميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران) لمطار أبها.

وأشارت قيادة التحالف إلى أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين، وأن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين، جريمة حرب.

كان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قد كشف، الأربعاء، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.