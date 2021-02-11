متحدث الصحة للمواطنين: لا تكونوا سببًا في تفشي كورونا

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا يزال هناك رصد للارتفاع في الحالات المسجلة الجديدة بفيروس كورونا في عدة مدن بالمملكة باستثناء عدد من المدن التي تشهد استقرارًا في الحالات، مطالبًا الجميع بألا يكونوا سببًا في تفشي العدوى.

وأضاف، أن المنحنى في مستويات بعد النزول وتحقيق مستويات متدنية، إلا أن هنالك رصدًا في ارتفاع الحالات فبعد أن كان تحت الـ100 حالة أصبحت الأعداد الآن ما بين 350 و400 حالة تقريبًا، قائلًا: «وإن كنا لا نزال في هذا المستوى إلا أن الاتجاه التصاعدي لارتفاع الحالات هو ما يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية».

وأضاف الدكتور العبدالعالي أن الحالات الحرجة هي الأخرى سجلت في الفترة الحالية ارتفاعًا تخطّى 400 حالة بعد أن كانت الأعداد قليلة، مبينًا أن المخالط هو الشخص الذي تواصل بشكل مباشر مع الحالة المصابة، والأمر يتطلب القيام بإجراء الفحص المخبري، مشيرًا إلى أن عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ 444465 شخصًا.

وبيّن الدكتور العبدالعالي أنه تم تسجيل 364 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (371720) حالة، من بينها (2658) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظم الحالات مطمئنة، باستثناء (437) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سليمان الخميس، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين في المملكة -ولله الحمد- وصل إلى (362642) حالة بإضافة (274) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6420) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة.

ولفت النظر إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة؛ حيث أجرت مراكز تأكد 7106300 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ1928421 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ27431441 عبر مركز 937، فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 12847483 فحصًا مخبريًّا دقيقًا.