وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره اليوناني

عقد صاحب الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم الخميس، جلسة مباحثات رسمية مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة اليونانية أثينا.

وتناولت جلسة المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق الجانبان إلى نتائج اجتماع وزراء خارجية دول الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط الذي استضافته اليونان.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان الدكتور سعد العمار، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.