الصندوق العقاري: 5 خطوات للحصول على التمويل وتوقيع عقد امتلاك المنزل

حدد صندوق التنمية العقارية نحو 5 خطوات للحصول على التمويل العقاري وتوقيع عقد المنزل من خلال خدمة المستشار العقاري.

وأوضح الصندوق العقاري، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يمكن توقيع عقد المنزل من خلال التسجيل في خدمة المستشار العقاري.

ومن ثم استعراض توصيات الجهات التمويلية، ثم التواصل مع الممول ثم البدء في إجراءات التمويل ثم توقيع العقد، وفقا للصندوق العقاري.

وكان الصندوق العقاري حدد المهلة التي يمنحها لعملائه للاستفادة من التمويل العقاري المدعوم بعد صدور أسمائهم في قوائم المستفيدين.

وأكد الصندوق العقاري، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن مهلة المستفيد سنتان من تاريخ صدور الاسم ضمن قوائم المستفيدين.

وأشار الصندوق العقاري إلى أنه إذا انتهت المهلة يمكن للمستفيد التقديم على أحد منتجات وزارة الإسكان، لافتًا إلى أنه لا يمكن تمديد المهلة المحددة لك.

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