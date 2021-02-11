التأمينات الاجتماعية تحدد ألية طلب المعاش التقاعدي إلكترونيًّا

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية طلب المعاش إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة التأمينات الاجتماعية عن طريق الموقع الرسمي للتأمينات أو تطبيق تأميناتي.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يمكن طلب المعاش التقاعدي من خلال الدخول على حساب المستفيد في موقع التأمينات أو تطبيق تأميناتي ثم الضغط على أيقونة المعاشات.

ثم تظهر شاشة تفيد بأهلية استحقاق طلب المعاش التقاعدي، وفي حال كان المستفيد مستحقا للمعاش التقاعدي اضغط على أيقونة طلب التقاعد، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويتكون طلب التقاعد من أربع خطوات مهم، أولًا: تفاصيل البنك وهي إدخال رقم الأيبان ثم تأكيد رقم الأيبان ثم الضغط على أيقونة «أذهب»، ثم تظهر شاشة تؤكد الآيبان المدخل، ثم الضغط على «التالي»، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وثانيا: تقديم تفاصيل المعالين وإن لم يكن للمستفيد معالين فلن تظهر له هذه الخطوة، وإذا ظهرت للمستفيد فأنه يضغط على شاشة المعالين المضافين لدى المستفيد، وفي حال أحد المعالين مازال طالب أرفع مستند «مشهد دراسي»، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وثالثًا: تقديم بيانات التواصل، إذ يجب أن يتأكد المستفيد من بيانات التواصل الخاصة به ويجب أن يقوم بالتحديث إن لزم الأمر، ورابعًا: يجب أن يراجع المستفيد التفاصيل والتأكيد ففي هذه الشاشة ستظهر كل التفاصيل التي تخص طلب التقاعد الخاصة به، ثم فيجب التأكد منها، وسيطلب النظام إدخال رمز التحقق المرسل على الجوال ثم قم بالضغط على أيقونة «تقديم»، وفقًا للمؤسسة العامة للتأميتات الاجتماعية.

اقرأ أيضًا:

ضم مدد الاشتراك بنظام تبادل المنافع.. «التأمينات» تحدد 5 شروط

«التأمينات الاجتماعية» تحدد حالات تعديل أو إيقاف الاشتراك الاختياري