التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون تجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط.

وقال التحالف: إن هناك محاولات إرهابية متعمدة من قبل ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين، وسنحاسب مخططي ومنفذي الاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي، بحسب «العربية».

وكانت قوات التحالف، أمس الأربعاء، أعلنت السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها؛ عقب استهداف ميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران) لمطار أبها.

وأشارت قيادة التحالف إلى أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين، وأن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين، جريمة حرب.

كان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قد كشف، الأربعاء، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.