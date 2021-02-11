أمريكي يحجز موقفا لسيارته بسروالين

ابتكر الأمريكي آدم سيلزر في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي طريقة جديدة لركن سيارته أمام بيته، وذلك باستخدام زوج من السراويل المتجمدة. ويعد حجز أماكن وقوف السيارات أمرا شائعا في شيكاغو، حيث يستخدم السكان في كثير من الأحيان الكراسي أو أقماع المرور أو أعمدة كرة السلة لتحديد الأماكن الخاصة بهم لركن السيارة.وأثارت فكرة سيلزر علامات الدهشة والضحك لدى السكان، وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي لطريقته الكوميدية في الحفاظ على موقف سيارته، إذ يعاني سكان شيكاغو في كل شتاء عدم وجود مواقف لسياراتهم. وقال سيلزر: "سعيد بأن الناس يبتهجون لرؤية السروالين والفكرة".



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