

الجزائر 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

سجلت الجزائر 267 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي للوفيات بلغ 2930 , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 43675.

// انتهى //

22:43ت م

0204



الجزائر 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسسجلت الجزائر 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4 حالات وفاة ,خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 110049 إصابة.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي للوفيات بلغ 2930 , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 43675.// انتهى //22:43ت م0204

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.