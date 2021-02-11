السعودية اليوم / شرطة الرياض تقبض على شخصين سرقا مصاغات ذهبية من أحد المنازل



الرياض 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استعادة مصاغاتٍ ذهبيةٍ ومجوهرات تقدر قيمتها بمبلغ (60,000) ريال، والقبض على مواطِنَين بالعقد الثاني من العمر قاما بالسطو على أحد المنازل جنوب مدينة الرياض، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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22:11ت م

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