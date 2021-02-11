السعودية اليوم / "البلدية والإسكان" تدشن الحملة الرقابية لمتابعة امتثال البقالات والتموينات بالاشتراطات المحدثة



الرياض 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمس, الحملة الرقابية لقياس مدى امتثال البقالات والتموينات بالاشتراطات المحدثة وذلك ضمن برنامج تحسين بيئة أعمال الأنشطة التجارية.

وأوضحت الوزارة أن المتخصصين عقدوا ورش عمل، عبر تقنية الفيديو، مع مديري وحدات الرقابة في الأمانات والبلديات لإيضاح محاور وأهداف الخطة الرقابية التصحيحية لقياس مدى امتثال البقالات والتموينات، من خلال المنصة الرقابية الإلكترونية.

وأضافت الوزارة أن الحملة الرقابية تهدف إلى الارتقاء بمستوى ومعايير البقالات والتموينات، ما ينعكس على تحسين المشهد الحضري وتطوير بيئة الأعمال في الأنشطة التجارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشارت الوزارة إلى أنها أنشأت مؤشر قياس للأداء (KPI) لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات البلدية، كما وفَّرت بالتعاون مع برنامج مكافحة ظاهرة التستر التجاري وجمعية (مؤن) التعاونية عروضا وتخفيضات على مستلزمات وتجهيزات البقالات والتموينات من (118) مورداً بنسبة تتراوح من (10%) إلى (30%) , تحفيزا للالتزام بالاشتراطات البلدية وضمن الشراكة مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

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21:11ت م

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