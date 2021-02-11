السعودية اليوم / لبنان تسجل 3136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

سجّلت لبنان 3136 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 223082، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3866 .

// انتهى //

21:02ت م

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بيروت 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسسجّلت لبنان 3136 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 331152 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 223082، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3866 .// انتهى //21:02ت م0196

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