الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

الأرصاد تتوقع سحبًا رعدية وضبابًا بعدة مناطق غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

توقع المركز الوطني للأرصاد، سماء غائمة جزئيًا على غرب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية غدًا الجمعة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة مرتفعات منطقتي عسير والباحة وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق السعودية.

درجات الحرارة المتوقعة

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فتسجل مكة 33 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف 4 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.

توقع تقلبات جوية

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة من منتصف الأسبوع المقبل تشمل نشاطًا لـ الرياح السطحية يصاحبها ارتفاع لـ الأمواج وفرصة لهطول الأمطار.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض في درجات الحرارة وتساقط الثلوج على شمال المملكة.

