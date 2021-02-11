اتجاه تصاعدي لحالات كورونا.. والصحة تحذر

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وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خ الل المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سليمان الخميس،أنه لا يزال هناك رصد للارتفاع في الحالات المسجلة الجديدة في مدن عدة بالمملكة مقارنة بين أسبوع إلى أسبوع في مثل هذا اليوم باستثناء عدد من المدن التي تشهد استقرارا في الحالات، مشيرا إلى أن المنحنى في مستويات بعد النزول وتحقيق مستويات متدنية إلا أن هناك رصدا في ارتفاع الحالات فبعد أن كان تحت ال 100 حالة أصبحت الأعداد ما بين 350 و 400 حالة تقريبا.
وقال «وإن كنا لا نزال في هذا المستوى إلا أن الاتجاه التصاعدي للحالات هو ما يقلقنا ويجعلنا جميعا أمام المسؤولية »، مطالبا الجميع بألا يكونوا سببا في تفشي العدوى، مضيفا «الحالات الحرجة سجلت في الفترة الحالية ارتفاعا تخطى 400 حالة بعد أن كانت الأعداد قليلة .»
وبين العبدالعالي أن المخالط هو الشخص الذي تواصل بشكل مباشر مع الحالة المصابة، والأمر يتطلب القيام بإجراء الفحص المخبري، لافتا إلى أن عدد الذين تلقوا اللقاح حتى أمس بلغ 444,465 شخصا.
من جانبه شدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، على أن استمرار فتح الأسواق والمحال، مرهون بالتزام المجتمع بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون في معاقبة المخالفين، خاصة أنها توقع 10 مخالفات كل ساعة.
وبين الحسين أن أكثر من 5700 مخالفة حررتها الفرق الرقابية التابعة للوزارة عبر 130 ألف جولة بمختلف المناطق خلال الفترة الماضية، مبينا أن 3200 من المنشآت المخالفة لم تقس درجات الحرارة للمتسوقين عند المداخل، و 2000 منشأة سمحت بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة أو تغطية الفم والأنف، و 400 منشأة لم تلتزم بتوفير المطهرات والمعقمات للمتسوقين.
- لبس الكمامة
- المسافة الآمنة
- عقم يديك أو اغسلها
- تجنب المصافحة
النشطة 2658
المتعافون 362.642
الوفيات 6420
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