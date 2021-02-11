شكرا لقرائتكم خبر آل الشيخ يدعو مؤسسات التعليم الجامعي إلى تطوير قدراتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن PUN2025، التي اشتملت على عدد من التوجهات الاستراتيجية والمخرجات التنافسية لتمكين المرأة، وتوظيف التقنيات المبتكرة، ورفع كفاءات منافسة الاقتصاد الوطني، وإحلال البرامج الأكاديمية المتجددة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد في كلمته بهذه المناسبة التي تتزامن مع (اليوم العالمي للمرأة في ميدان العلوم) على أن المشاركة الواسعة للمرأة السعودية في خطط المملكة التنموية قد مكنتها من وضع بصمتها في مختلف المجالات؛ استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين التي تنبع من حرصهما الشديد على دعم مشاركة المرأة، ومساندة حضورها الفاعل في التنمية الوطنية، وتعظيم الاستفادة من قدراتها، وزيادة تمكينها في المجالات التنموية المختلفة، وأهمها مجال البحث والابتكار وريادة الأعمال، الذي يمثل رافدا مهما في التنمية المستدامة، بما يوفره من قدرة ومرونة في مواكبة التطور المتسارع، ومسايرة التحولات التي يشهدها العالم؛ لضمان استمرار الريادة، وفق الجودة والمواصفات العالمية لتتبوأ مكانة مرموقة إقليميا وعالميا.

وقال «اليوم ندشن الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للأعوام الخمسة المقبلة بعد أن بنيت الخطة وفق منهجية علمية تقوم على المقارنات المرجعية، وقياس مؤشرات الأداء، وتسير على خريطة واضحة التصور، ابتداء من تحديد الأولويات، وانتهاء بتحقيق الأهداف المأمولة، وفق محاورها الأربعة المخرجات التنافسية، والمرأة الممكنة، والمجتمع الصحي، والتقنيات المبتكرة، مع مراعاة منظومة القيم المثلى، وترسيخ الهوية الوطنية، وإشاعة ثقافة الحوار البناء، ومبادئ التعايش الإنساني، إضافة إلى تعزيز هذه الخطة بإجراءات تضمن فاعليتها، من خلال طرح عدد من المبادرات والمشاريع التي تكفل تحقيق الأهداف الطموحة، والقيم المستهدفة للمؤشرات، والتزامها بنطاق زمني واضح المعالم،.