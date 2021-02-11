شكرا لقرائتكم خبر تفاعل الأسواق مع الحملات الرقابية يخفض المخالفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوبت المنشآت الغذائية والأسواق وقصور الأفراح وتفاعلت مع تطبيق الاحترازات الوقائية والتعليمات الصادرة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، مما انعكس إيجابا على مستوى خدمات النظافة والبيئة والصحة العامة على مستوى المدن والأحياء والشوارع.

ونوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بأن تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانات والبلديات يعد من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، مشيرة إلى أن الرقابة المجتمعية أسهمت بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن الحملات الرقابية والتوعوية التي نفذتها الأمانات والبلديات التابعة لها، وتفاعل والتزام المنشآت المستهدفة بالتعليمات والتوجيهات الصادرة منها والجهات ذات العلاقة بشأن التصدي للجائحة ومنع انتشارها، أسفر عن انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات المرصودة، حيث انخفضت من 3275 مخالفة في 8 فبراير إلى 1794 مخالفة أمس الأول الموافق 10 فبراير.

وأكدت الوزارة أن الفرق الرقابية مستمرة في تشديد الرقابة اليومية على المنشآت التجارية والأسواق وقصور الأفراح في جميع مناطق المملكة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث نفذت أمس الأول 20378 زيارة تفتيشية لمراقبة التزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والصحية.

كما حررت 1794 مخالفة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توفر المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.

وأشارت الوزارة إلى أن الأمانات والبلديات أغلقت الثلاثاء الماضي 692 منشأة تجارية وغذائية مخالفة لـ(البروتوكولات) الصحية والبلدية والاحترازات والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

المخالفات المنصوص عليها: