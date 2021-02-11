شكرا لقرائتكم خبر الغرامة المالية وسحب الترخيص لمخالفي نظام الأعلاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية الالتزام بنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية، لحماية صحة الحيوان، وبالتالي حماية المواطنين والمقيمين من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة، مشيرة إلى اعتماد تعديلات على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الهيئة أن تداول الأعلاف أو مكوناتها في حال جرى حجزها أو سحبها أو استدعاؤها يعرض مرتكب المخالفة إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال مع منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوما، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

كما شملت التعديلات على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، أن حدوث التلوث الخلطي في الأعلاف يعرض صاحبها إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات التالية، وهي منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوما، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

عقوبات أقرتها التعديلات:

تداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسدة أو متعفنة أو تالفة يعرض صاحبها لـ:

غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات التالية

إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة

المنع من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوما

إحالة المخالف إلى النيابة العامة

مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة

تداول أعلاف مجهولة المصدر يعرض المخالف لـ:

غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال

المنع من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوما

مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة

تداول أعلاف تحتوي على مادة محظورة أو محرمة، أو ممنوعة دوليا أو محليا: