الغرامة المالية وسحب الترخيص لمخالفي نظام الأعلاف

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وأوضحت الهيئة أن تداول الأعلاف أو مكوناتها في حال جرى حجزها أو سحبها أو استدعاؤها يعرض مرتكب المخالفة إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال مع منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوما، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.كما شملت التعديلات على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، أن حدوث التلوث الخلطي في الأعلاف يعرض صاحبها إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات التالية، وهي منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوما، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
عقوبات أقرتها التعديلات:
تداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسدة أو متعفنة أو تالفة يعرض صاحبها لـ:
- غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات التالية
- إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة
- المنع من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوما
- إحالة المخالف إلى النيابة العامة
- مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة
- غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال
- المنع من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوما
- مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة
- غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات التالية:
- إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة
- المنع من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوما
- إحالة المخالف إلى النيابة العامة
- مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة
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