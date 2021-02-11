السعودية اليوم / المغرب تُسجل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 471 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8440، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 45725.

// انتهى //

20:48ت م

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الرباط 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 477160.وأشارت الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8440، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 45725.// انتهى //20:48ت م0191

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