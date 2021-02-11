

رفحاء 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

رصدت وكالة الأنباء

وتضمنت الإجراءات لبس الكمامة، وقياس درجة الحرارة، وتفعيل تطبيق "توكلنا", والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والحرص على التباعد ؛من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

// انتهى //

20:35ت م

0187



رفحاء 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" في جولة ميدانية اليوم، التزام والمراكز التجارية والغذائية والأسواق والمطاعم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وتضمنت الإجراءات لبس الكمامة، وقياس درجة الحرارة، وتفعيل تطبيق "توكلنا", والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والحرص على التباعد ؛من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.// انتهى //20:35ت م0187

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "واس" ترصد التزام المراكز التجارية في رفحاء بتطبيق الإجراءات الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.