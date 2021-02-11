شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة : السجن 14 عاماً ومصادرة 10 ملايين ريال بقضية تهريب أموال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة أنهت تحقيقاتها في (4) قضايا جنائية تتعلق بتهريب أموال خارج المملكة، وقد أنتهت بتوجيه الاتهام لـ 5 وافدين من جنسيات مختلفة، بحيازة ونقل وتهريب أموال غير مشروعة المصدر عن طريق إخفائها في قاعدة حقيبة سفر، وعلب للحلويات وجيوب سرية في الملابس، ومحاولة الخروج بها عبر المطارات.

وأوضح المصدر أن الإدعاء العام قدم لائحة دعوى عامة تضمنت عددًا من أدلة الإدانة والقرائن الموصلة، انتهت بصدور أحكاما بحقهم مُكتسبة للقطعية بلغ مجموعها السجن لمدة 14 عاماً، و مصادرة الأموال المضبوطة بحوزتهم البالغة قرابة ١٠ مليون ريال، وغرامات بلغت ٨٠ ألف ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في تلك الجرائم، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكوميتهم وتنفيذ العقوبات المقررة.

وختم المصدر أن النيابة العامة بالتعاون مع الجهات المختصة تتصدى بحزم لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم، وتؤكد على الدعم المتواصل والمتابعة الدقيقة من القيادة الرشيدة لمواصلة الحرب على الفساد والمفسدين.