"عمل إرهابي".. السودان يدين هجوم الحوثي على مطار أبها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان السودان، الخميس، الهجوم الذي استهدف مطار أبها بالمملكة العربية السعودية من قبل مليشيا الحوثي.

وفي بيان اطلعت عليه ”الخليج 365”، قالت الخارجية السودانية إن "السودان يعتبر الهجوم الحوثي على مطار أبها عملاً إرهابياً منافياً للأعراف والقوانين الدولية، ومهدداً لسلامة المدنيين".

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضٌح جلياً الخطر الذي تمثله مليشيا الحوثي على الأمن الإقليمي والدولي.

وجدد السودان رفضه الكامل لكل أشكال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار المملكة، ويقوض الجهود الجارية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وأعربت الوزارة عن أسفها لتكرار مثل هذه الهجمات على السعودية من طرف مليشيات الحوثي، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوف السودان إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها".

وفي البيان نفسه، أدانت الخارجية السودانية استهداف مليشيا الحوثي لمحافظة مأرب بـ8 صواريخ باليستية، خلال اليومين الماضيين، ما أسفر عن قتلى وجرحى بصفوف المدنيين.



وأكدت أن استمرار السلوك الإجرامي للحوثي سيؤدي -لا محالة- إلى إطالة أمد الحرب وتفاقم تداعياتها الإنسانية الكارثية.

ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على المليشيا، لوقف العدوان والتصعيد العسكري، ووضع حد للجرائم التي ترتكبها في عموم اليمن.



والأربعاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن استهداف مطار أبها تم بنسخة من طائرة "أبابيل تي" المسيرة إيرانية الصنع.



وتبنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران الهجوم، فيما اعتبرته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية واستهداف مطار أبها الدولي".

وقالت على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني، إن استهداف مطار أبها الدولي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، لتسببه بحريق طائرة مدنية على أرض المطار، وتعريض حياة آلاف المسافرين المدنيين من مختلف الجنسيات لخطر حقيقي.