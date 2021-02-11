مرور الطائف يطيح بقائد مركبة متهور يقود بسرعة جنونية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط قائد مركبة نشر مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا.

وقال الإدارة، عبر حسابها في “تويتر”: “مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور”.

نصيحة مهمة لقائدي المركبات

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضًا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.



