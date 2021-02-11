الكويت تسجل 1048 إصابة جديدة بـ كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

العناوين الفرعية

سجلت الكويت 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 175031 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 985 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 114 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10150 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 631 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 163895 حالة.

بداية ظهور كورونا

يذكر أن فيروس كورونا أو ما يعرف بـ”كووفيد-19″ هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا.

ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول/ ديسمبر 2019. وقد تحوّل كوفيد-19 الآن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم.

وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض كوفيد-19 في ‏الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وتشمل الأعراض ‏الأخرى الأقل شيوعًا ولكن قد يُصاب بها بعض ‏المرضى: الآلام والأوجاع، واحتقان الأنف، ‏والصداع، والتهاب الملتحمة، وألم الحلق، والإسهال، ‏وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين، وعادة ما ‏تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريجي، ‏ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن يشعروا إلا ‏بأعراض خفيفة جدًا.

‏أعراض فيروس كورونا

ويتعافى معظم الناس (نحو 80%) من مرض كورونا دون ‏‏الحاجة إلى علاج خاص. ولكن الأعراض تشتد ‏لدى شخص واحد تقريبًا من بين كل 5 أشخاص ‏مصابين بمرض كوفيد-19 فيعاني من صعوبة في ‏التنفس.

وتزداد مخاطر الإصابة بمضاعفات وخيمة ‏بين المسنين والأشخاص المصابين بمشاكل صحية ‏أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئة ‏أو السكري أو السرطان.

وينبغي لجميع الأشخاص، ‏أيًا كانت أعمارهم، التماس العناية الطبية فورًا إذا ‏أصيبوا بالحمى أو السعال المصحوبين بصعوبة في ‏التنفس/ضيق النفس وألم أو ضغط في الصدر أو ‏فقدان القدرة على النطق أو الحركة.

ويوصى، قدر ‏الإمكان، بالاتصال بالطبيب أو بمرفق الرعاية ‏الصحية مسبقًا، ليتسنى توجيه المريض إلى العيادة ‏المناسبة.

