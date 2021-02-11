الأرصاد تتوقع هطول أمطار وثلوج على معظم المناطق الأسبوع المقبل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة من منتصف الأسبوع المقبل تشمل نشاطًا لـ الرياح السطحية يصاحبها ارتفاع لـ الأمواج وفرصة لهطول الأمطار.

هطول أمطار وثلوج

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه في “تويتر”، انخفاضًا في درجات الحرارة وتساقط الثلوج على شمال المملكة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقرًا بوجه عام مع رياح سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية)، وتكون سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).

حالة الطقس اليوم

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

