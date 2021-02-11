عاجل | اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل على الإخبارية، مساء اليوم الخميس.

“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.

استهداف مطار أبها:

يذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق، عن تعرض طائرة مدنية على أرض مطار أبها الدولي لحريق تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية الحوثية باستهداف المطار.