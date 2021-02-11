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#عاجل | اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
متابعات الخليج 365 - خميس مشيط
أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.
جاء ذلك بحسب نبأ عاجل على الإخبارية، مساء اليوم الخميس.
“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.
استهداف مطار أبها:
يذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق، عن تعرض طائرة مدنية على أرض مطار أبها الدولي لحريق تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية الحوثية باستهداف المطار.
وقال التحالف: إن محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعريض لحياة المدنيين المسافرين للخطر، مؤكدًا أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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