وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي.. رابط التقديم والمسميات

أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والإدراية الشاغرة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به للجنيسين الرجال والنساء، وذلك لحملة الشهادات البكالوريوس والماجستير والدبلومات في عدد من التخصصات المختلفة.

وكشف المركز أن أماكن العمل للوظائف المعلنة في فروع مركز أرامكو الطبي في محافظات المنطقة الشريقة.

الوظائف المطلوبة بمركز أرامكو الطبي

وكشف مركز أرامكو الطبي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، قائمة الوظائف المتاحة والتي جاءت وفقا للمسميات التالية:

أخصائي أول ضمان الجودة.

ممرض أول/ وحدة الرعاية الصحية السلوكية.

ممرض أول/ العناية الحرجة.

أخصائي ضمان الجودة.

أخصائي أمراض النساء والولادة.

فني أول تخطيط القلب.

محلل وظيفي أول لتقنية المعلومات.

ممرض أول/ وحدة الأورام.

محلل فني أول لتقنية المعلومات.

فني أول معالجة معقمة.

ممرض أول/ رعاية مرضى السرطان.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي

وكشف مركز أرامكو الطبي، عن فتح باب التقديم والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني علي الوظائف المعلنة السالف ذكرها بداء من العاشر من فبراير 2021.

وأتاح المركز إمكانية التقديم بشكل إلكتروني من خلال الدخول علي الموقع الرسمي له، وكذلك يمكن معرفة الشروط والبيانات المتعلقة بكل وظيفة علي حدة.

معلومات عن مركز أرامكو الطبي

ويعتبر مركز جونز هوبكنز أرامكو من أفضل المراكز للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وهو مشروع متشرك بين شركة أرامكو السعودية ومدرسة طب جامعة جونز هوبكنز.

وافتتح مركز أرامكو الطبي في 28 يناير 2014، وتديره شركة أرامكو وتتعاقد مع القطاع الخاص والمستشفيات والتي تقدم خدماتها لموظفي أرامكو وعائلاتهم الذين يكثر عددهم عن 350 ألف شخص.

ويوفر المركز من خلال عيادته المختلفة الرعاية الصحية الأساسية، كما يخضع الأطباء إلي امتحانات في الرعاية، ويوجد بجميع العيادات مرافق ومختبرات لاختبار التشخيض الأساسي، وبكل عيادة أيضا خدمة الإسعاف وغرفة الطوارئ وصيدلة خاصة.