وظائف نسائية برتبة جندي أول بكلية الملك فهد الأمنية

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وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من غد حتى الخميس الموافق 6 / 7 / 1442هـ عبر منصة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول) للكادر النسائي.وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من غد حتى الخميس الموافق 6 / 7 / 1442هـ عبر منصة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa.

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