خادم الحرمين يؤكد التنسيق المكثف مع مصر بمختلف القضايا الإقليمية والدولية

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جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري أمس وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد في القاهرة، وذلك بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري أمس وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد في القاهرة، وذلك بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي.

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