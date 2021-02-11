شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير مكة يطلع على خطط تطوير خدمات جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة أمس، أمين محافظة جدة صالح التركي.

واطلع نائب أمير المنطقة خلال اللقاء على الأعمال التي نفذتها الأمانة خلال الفترة الماضية، مستمعا لشرح عن الخطط المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة والهادفة إلى تطوير الخدمات والمرافق.

كما استقبل في مقر الإمارة بجدة أمس، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.

واستمع إلى شرح عن أعمال شرطة المنطقة، خصوصا ما يتعلق بمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

كما استقبل الأمير بدر بن سلطان، في الإمارة بجدة أمس، مدير جوازات المنطقة المعين حديثا اللواء عبدالله المشيخي.

وهنأه بمناسبة تعيينه، متمنيا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

كما اطلع على الخطط المستقبلية لجوازات المنطقة، فيما تسلم التقرير السنوي لأعمال جوازات المنطقة، الذي يحوي تفصيلا عن خدمة الرسائل والطلبات.

كما استقبل في مقر الإمارة أمس، مدير الأحوال المدنية بالمنطقة المعين حديثا بدر الحميد، وهنأه بمناسبة تعيينه سائلا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

فيما ثمن الحميد لنائب أمير المنطقة، متابعته الدائمة وتوجيهاته الرامية لتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين بالمنطقة.