تكتيكات جوية بقدرات عالية في «رماح النصر 1 »

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر أمس فعاليات اليوم الختامي لتمرين (رماح النصر1)، الذي أقيم في مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.

وشهدت الفعاليات تطبيق العديد من التكتيكات الجوية، بتنسيق ومشاركة مميزة من أفرع القوات المشاركة، معلنة عن مستوى عال من الجاهزية في التخطيط والإعداد والتنفيذ، ومحققة نقلة كبيرة في أسلوب العمل الجوي والبحري والبري المشترك، بين جميع أفرع القوات المسلحة المشاركة، وأظهرت القوات المشاركة في التمرين قدرات نوعية عالية ومتميزة، ومدى الاحترافية العالية للقوات المسلحة وكفاءتها لمواجهة التحديات.

وعبر قائد القوات الجوية عن سعادته بما شاهده خلال مرحلة اختتام التمرين، عادا التمرين ‏الذي ينفذ تحت مظلة مركز الحرب الجوي ‏يعد التمرين الأول ‏وسوف يبنى عليه تمارين لاحقة.

وأضاف بأن التمرين نفذ بمشاركة أفرع القوات المسلحة‏ على الرغم من ورود الطلبات الكثيرة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة للمشاركة في هذا التمرين ‏إلا أن التوصية صدرت باختصار هذا التمرين ‏على مشاركة القوات المسلحة السعودية فقط، ‏وسوف يبنى على هذا النجاح في التمارين القادمة، مبينا أن التمرين اشتمل على ثلاث مراحل، حققت أهداف جميع المراحل بنجاح، كما جرى التركيز على ‏استخدام المنظومات والأسلحة ‏الحديثة التي‏ انضمت أخيرا إلى القوات الجوية.