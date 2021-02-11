تصاميم كورال بلوم مستوحاة من الطبيعة الخلابة بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتميز تصاميم مشروع كورال بلوم للجزيرة الرئيسة بالبحر الأحمر التي أطلق رؤيتها التصميمية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، الأمير محمد بن سلمان ، بفرادتها في كونها مستوحاة من الطبيعية الخلابة والحياة الفطرية بالمملكة.

وسيتم تطوير مشروع البحر الأحمر، كوجهة سياحية فاخرة تمتد على مساحة 28 ألف كلم، وتضم 90 جزيرة بكرا تنتشر على خط ساحلي جذاب يتميز برمال بيضاء ناعمة، وبراكين خامدة، وصحراء، وجبال، وطبيعة خلابة، ومعالم ثقافية مميزة.

وسيرسم المشروع معايير جديدة للتنمية الاستدامة، ويضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، كما سيقدم مستويات جديدة من التميز في مجال الخدمات السياحية الفاخرة، وسيستخدم التكنولوجيا الذكية لتمكين الزوار من الحصول على تجربة سهلة وميسرة.

الجزيرة الرئيسة

«كورال بلوم» هي مجموعة تصاميم للجزيرة الرئيسة «شريرة»، وهي البوابة الرئيسة في مشروع البحر الأحمر

تبلغ مساحة الجزيرة الرئيسة 5.6 كلم2

شكلها يشبه الدلفين

تعد واحدة من بين 22 جزيرة اختيرت بعناية للتطوير، مع ضمان الإبقاء وعدم المساس بـ 75% من جزر الوجهة

التصاميم :

نفذت التصاميم الشركة البريطانية للتصميم (فوستر وشركاه) ومقرها لندن

استيحاء تصاميمها من المناظر الطبيعية الخلابة والحياة الفطرية بالمملكة

الاستدامة والتجدد:

تتمحور الرؤية التصميمية لجزيرة شريرة حول اعتبارات التنوع البيولوجي، بحيث سيتم المحافظة على أشجار المانجروف والموائل الأخرى والعمل على تعزيزها كذلك

تساعد الإضافات على تعزيز معالم الجزيرة الطبيعية القائمة - ومن هنا جاء الاسم «كورال بلوم» ومعناها: «ازدهار المرجان».

منتجعات وفنادق مستدامة

سيتولى تشغيل الفنادق والمنتجعات أرقى العلامات الفندقية العالمية

تتضمن: 11 فندقا ومنتجعا

الفنادق والفلل مكونة من طابق واحد وستكون وسط الكثبان الرملية

ستبنى بمواد بناء خفيفة ذات كتلة حرارية منخفضة وممتعة خارج موقع المشروع، الأمر الذي يحقق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وتأثيره أقل على البيئة

مواكبة متطلبات الزوار خاصة بعد جائحة كورونا، بتوفير مساحات أوسع بين الفنادق والفلل والممرات الداخلية

مرافق وتحسينات:

ملعب جولف بـ 18 حفرة

إنشاء شواطئ جديدة وشق قناة لخلق بحيرة جديدة

عمل تحسينات من خلال رفع مستوى أرض الجزيرة لتوفر بذلك حاجزا للوقاية من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر، للمحافظة على معالم الجزيرة أو تحسنها دون أن تلحق الأذى بالموائل، والشطآن الطبيعية، وستستقبل أول زوارها في 2023

المزايا والموقع:

يمتد المشروع على مساحة 28.000 كلم2

خط ساحلي يمتد لمسافة 200 كلم

أرخبيل يضم 90 جزيرة بكرا

محميات طبيعية

يحتضن شعابا مرجانية نادرة ومزدهرة

يضم أحد أكبر الحواجز المرجانية في العالم

مناخ معتدل على مدار العام - متوسط درجة الحرارة 25 درجة مئوية

موقع استراتيجي: يمكن لـ 250 مليون شخص الوصول إلى الموقع خلال 3 ساعات جوا

يمكن لـ 80% من إجمالي سكان العالم، الوصول إلى الموقع خلال 8 ساعات فقط

يقع على بعد 500 كلم شمال مدينة جدة

نبذة عن صناعة السياحة

القطاع الأسرع نموا

تعد السياحة الفاخرة، أسرع القطاعات نموا في صناعة السياحة والسفر العالمية، ويتوقع أن يصل معدل النمو في الرحلات الفاخرة الخارجية إلى 6.2 % خلال السنوات العشر المقبلة، وهو أعلى بنسبة الثلث تقريبا عن معدل النمو في سوق السياحة والسفر الذي بلغ 4.8 %.

تشكل سياحة المغامرة ما نسبته 44% من سوق السياحة الفاخرة نظرا لتفضيل السياح المميزين للتجارب الفريدة من نوعها

الاتجاهات الصاعدة

تشير التوقعات إلى نمو قطاع الترفيه في الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من متوسط الطلب العالمي، كما تشير إلى نمو الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر في المملكة بمعدل 6 % سنويا خلال السنوات العشر المقبلة. وسترتفع حصة قطاع السياحة في إجمالي الاستثمارات الوطنية من 15.4% في عام 2018 إلى 19.9% في عام 2028.

حصدت أكبر 10 أسواق ما نسبته 45% من إجمالي الرحلات الترفيهية في عام 2017، وتتصدر كل من ألمانيا، وأمريكا، والمملكة المتحدة، والصين، وفرنسا، أول خمس دول في هذه القائمة

التنمية المستدامة