تصاميم كورال بلوم مستوحاة من الطبيعة الخلابة بالمملكة

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وسيتم تطوير مشروع البحر الأحمر، كوجهة سياحية فاخرة تمتد على مساحة 28 ألف كلم، وتضم 90 جزيرة بكرا تنتشر على خط ساحلي جذاب يتميز برمال بيضاء ناعمة، وبراكين خامدة، وصحراء، وجبال، وطبيعة خلابة، ومعالم ثقافية مميزة.وسيرسم المشروع معايير جديدة للتنمية الاستدامة، ويضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، كما سيقدم مستويات جديدة من التميز في مجال الخدمات السياحية الفاخرة، وسيستخدم التكنولوجيا الذكية لتمكين الزوار من الحصول على تجربة سهلة وميسرة.
الجزيرة الرئيسة
- «كورال بلوم» هي مجموعة تصاميم للجزيرة الرئيسة «شريرة»، وهي البوابة الرئيسة في مشروع البحر الأحمر
- تبلغ مساحة الجزيرة الرئيسة 5.6 كلم2
- شكلها يشبه الدلفين
- تعد واحدة من بين 22 جزيرة اختيرت بعناية للتطوير، مع ضمان الإبقاء وعدم المساس بـ 75% من جزر الوجهة
- نفذت التصاميم الشركة البريطانية للتصميم (فوستر وشركاه) ومقرها لندن
- استيحاء تصاميمها من المناظر الطبيعية الخلابة والحياة الفطرية بالمملكة
- تتمحور الرؤية التصميمية لجزيرة شريرة حول اعتبارات التنوع البيولوجي، بحيث سيتم المحافظة على أشجار المانجروف والموائل الأخرى والعمل على تعزيزها كذلك
- تساعد الإضافات على تعزيز معالم الجزيرة الطبيعية القائمة - ومن هنا جاء الاسم «كورال بلوم» ومعناها: «ازدهار المرجان».
- سيتولى تشغيل الفنادق والمنتجعات أرقى العلامات الفندقية العالمية
- تتضمن: 11 فندقا ومنتجعا
- الفنادق والفلل مكونة من طابق واحد وستكون وسط الكثبان الرملية
- ستبنى بمواد بناء خفيفة ذات كتلة حرارية منخفضة وممتعة خارج موقع المشروع، الأمر الذي يحقق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وتأثيره أقل على البيئة
- مواكبة متطلبات الزوار خاصة بعد جائحة كورونا، بتوفير مساحات أوسع بين الفنادق والفلل والممرات الداخلية
- ملعب جولف بـ 18 حفرة
- إنشاء شواطئ جديدة وشق قناة لخلق بحيرة جديدة
- عمل تحسينات من خلال رفع مستوى أرض الجزيرة لتوفر بذلك حاجزا للوقاية من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر، للمحافظة على معالم الجزيرة أو تحسنها دون أن تلحق الأذى بالموائل، والشطآن الطبيعية، وستستقبل أول زوارها في 2023
- يمتد المشروع على مساحة 28.000 كلم2
- خط ساحلي يمتد لمسافة 200 كلم
- أرخبيل يضم 90 جزيرة بكرا
- محميات طبيعية
- يحتضن شعابا مرجانية نادرة ومزدهرة
- يضم أحد أكبر الحواجز المرجانية في العالم
- مناخ معتدل على مدار العام - متوسط درجة الحرارة 25 درجة مئوية
- موقع استراتيجي: يمكن لـ 250 مليون شخص الوصول إلى الموقع خلال 3 ساعات جوا
- يمكن لـ 80% من إجمالي سكان العالم، الوصول إلى الموقع خلال 8 ساعات فقط
- يقع على بعد 500 كلم شمال مدينة جدة
القطاع الأسرع نموا
- تعد السياحة الفاخرة، أسرع القطاعات نموا في صناعة السياحة والسفر العالمية، ويتوقع أن يصل معدل النمو في الرحلات الفاخرة الخارجية إلى 6.2 % خلال السنوات العشر المقبلة، وهو أعلى بنسبة الثلث تقريبا عن معدل النمو في سوق السياحة والسفر الذي بلغ 4.8 %.
- تشكل سياحة المغامرة ما نسبته 44% من سوق السياحة الفاخرة نظرا لتفضيل السياح المميزين للتجارب الفريدة من نوعها
- تشير التوقعات إلى نمو قطاع الترفيه في الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من متوسط الطلب العالمي، كما تشير إلى نمو الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر في المملكة بمعدل 6 % سنويا خلال السنوات العشر المقبلة. وسترتفع حصة قطاع السياحة في إجمالي الاستثمارات الوطنية من 15.4% في عام 2018 إلى 19.9% في عام 2028.
- حصدت أكبر 10 أسواق ما نسبته 45% من إجمالي الرحلات الترفيهية في عام 2017، وتتصدر كل من ألمانيا، وأمريكا، والمملكة المتحدة، والصين، وفرنسا، أول خمس دول في هذه القائمة
- تلتزم شركة البحر الأحمر للتطوير بالحفاظ على الموروث البيئي والثقافي الذي يجعلها وجهة فريدة من نوعها
- تلعب عملية التخطيط المساحي البحري دور المنسق بين الاستخدامات المتعددة للبيئة البحرية، وهذا يتيح التعرف بصورة غير مسبوقة على الآثار البيئية المحتملة للمشروع وأكبر عملية محاكاة باستخدام الحاسب الآلي تطلبت ابتكار برامج متخصصة تم تطويرها للمرة الأولى في المملكة
- يهدف المخطط العام إلى زيادة التنوع البيولوجي في المنطقة بنسبة تصل إلى 30% في العقدين المقبلين
- سيكفل المخطط العام للمشروع عدم المساس بـ 75% من جزر الوجهة، كما جرى تسجيل 9 جزر كمواقع بيئية ذات قيمة، ستحفظ دورة حياة الكائنات الحية النادرة والمستوطنة التي تعيش وتزدهر في هذه المناطق
- سيتم استحداث معايير دولية جديدة للتنمية المستدامة بهدف حماية البيئة والمحافظة عليها
- تسعى الشركة لانتهاج سياسة الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة في الوجهة، وعدم ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية
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