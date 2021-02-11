لجنة شورية تبحث دعم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية

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ودرست اللجنة في اجتماعها التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وما تضمنه من مؤشرات خلال عام التقرير، وبحث دعم وتمكين المدينة من الناحية التنظيمية للمساهمة في قيامها بتحقيق أهدافها ومهامها المنوطة بها، ومن المنتظر أن تنهي اللجنة تقريرها بشأنه، متضمنا توصياتها لرفعه إلى المجلس لمناقشته.وفي شأن آخر ضمن جدول أعمال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة بمشاركة عدد من مسؤولي هيئة السوق المالية، عددا من الموضوعات ذات الصلة بالهيئة، كونها أحد مكونات القطاع المالي في إطار برامج رؤية المملكة 2030.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة هي إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصاتها تقارير الأداء السنوية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة والتي تحال إليها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها بشأنها لرفعها أمام المجلس لمناقشتها.
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