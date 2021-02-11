شكرا لقرائتكم خبر بلديات مكة تلزم المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة العاصمة المقدسة جهودها الميدانية في نطاق 14 بلدية بالتعاون مع الجهات المختصة للتأكد من التزام المنشآت التجارية من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي أن الزيارات الميدانية المكثفة شملت جميع المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بهدف التأكد من تطبيقها لجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من التزام المطاعم بتعليق تقديم الخدمات الداخلية، والاقتصار فقط على تقديم الطلبات الخارجية، إضافة إلى التأكد من إغلاق المراكز الترفيهية داخل المولات وإغلاق قاعات المناسبات والمراكز الرياضية.

وأشار إلى تنفيذ 5628 زيارة ميدانية خلال الأسبوع الحالي نتج عنها تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على أكثر من 96 منشأة تجارية مخالفة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإغلاق 30 محلا تجاريا، مؤكدا حرص الأمانة ممثلة بوكالة البلديات على المتابعة المستمرة لجميع البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة والعمل على التطبيق الفوري للقرارات التي أصدرتها وزارة الداخلية للحد من تفشي فيروس كورونا.

فيما ضبطت وكالة البلديات متمثلة في بلدية المسفلة الفرعية 8 منشآت تجارية مخالفة لم تطبق الإجراءات الاحترازية وأغلقت 4 منشآت تجارية غير مرخصة، ضمن الحملات المشتركة بمشاركة الرقابة النسائية للتأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

من جهة أخرى التقى أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص بمكتبه أمس، فريق (من أجل مكة) الإعلامي التطوعي، وذلك لتعزيز الجهود الإعلامية وتوعية المجتمع بضرورة التقيد بالاجراءات الإحترازية و التدابير الوقائية تحت شعار (لنجعل مكة صفر إصابة).

وأكد خلال اللقاء أهمية الإعلام كأحد أهم أذرع المواجهة مع كورونا بشكل خاص، لافتا إلى ضرورة استثمار الطاقات الشبابية وتشكيل إعلام فاعل في إدارة الأزمات، والتركيز على الجانب التوعوي، والعمل على نشر الإرشادات الصحية وطرق الوقاية من الفيروس، والابتعاد عن الإشاعات التي تسوقها بعض وسائل التواصل الاجتماعي.