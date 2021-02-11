300 جهاز آلي تعقم أيدي قاصدي المسجد الحرام لصلاة الجمعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعدادا لصلاة الجمعة بالمسجد الحرام، كثفت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين جهودها بمزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك بتعقيم جميع المصليات داخل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه للمصلين، تفعيلا لتوجيهات الجهات المعنية والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

فيما نشرت 300 جهاز آلي لتعقيم الأيدي عالية الجودة، وزعت في عامة البيت العتيق، إضافة لتخصيص 30 كاميرا لتطبيق التباعد أثناء الفحص الحراري.

وأكد مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري، على أن إدارته أنهت جميع استعداداتها من وضع الخطط الهندسية، والموارد البشرية والمواد الخاصة بالتعقيم على مدار الساعة وتجهيز المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات وفرق ميدانية تعمل على تعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية، ودورات المياه، لافتا إلى أن مواد التعقيم يتم اختيارها بعناية فائقة بحيث تكون صديقة للبيئة، وجرى نشر أجهزة آلية لتعقيم الأيدي عالية الجودة، وزعت في عامة البيت العتيق.

وبين السويهري أن الموارد البشرية التي تسعى لخدمة المصلين عبر موظفين يعملون على تحقيق التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامات والإشراف على الكاميرات التي تعمل على مسار محدد لتطبيق التباعد أثناء الفحص الحراري، ولمتابعة عمل العمالة.

واختتم السويهري تصريحه «إن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري، داعيا الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين».

من التجهيزات:

150 موظفا يعملون على تحقيق التباعد الجسدي والالتزام بارتداء الكمامات.

30 كاميرا تعمل على مسار محدد لتطبيق التباعد أثناء الفحص الحراري.

450 عاملا وزعوا على المواقع.

5000لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات.

40 فرقة ميدانية تعمل على تعقيم جنبات المسجد الحرام كافة وساحاته الخارجية.