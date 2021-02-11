شكرا لقرائتكم خبر حملات لمعالجة التشوه البصري في أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة النظافة خلال الشهر الحالي حملات معالجة مظاهر التشوه البصري في بعض أحياء مدينة أبها وضواحيها.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الحملة شملت عددا من أحياء مدينة أبها، تم خلالها سحب 46 سيارة تالفة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السيارات المشوهة للمنظر العام التي تم سحبها خلال الـ 6 أشهر الماضية بلغ 2712 سيارة، مؤكدا أن الأمانة تحفظت على تلك المركبات؛ تمهيدا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين.

وأضاف «إن الحملة تهدف إلى القضاء على مسببات التشوه البصري؛ لتعزيز السلوك الحضاري وتعزيز المشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري».