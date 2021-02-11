شكرا لقرائتكم خبر جولات رقابية تتصدى للتكدس في أسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 61 منشأة، ورصدت 108 مخالفات عدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، فيما تلقى مركز البلاغات 54 بلاغا عن منشآت مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكدت الأمانة أنها نفذت 1798 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق المنشآت المخالفة، ورصد المخالفات، مشيرة إلى استمرار جولاتها الرقابية الصحية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، ورصد المخالفات، وإغلاق المنشآت المخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والتكدس في الأسواق، وعدم الالتزام بتطبيق «توكلنا»، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية عبر مركز البلاغات 940.

من جهة أخرى نفذت الأمانة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بمحافظة رأس تنورة للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بالفيروس، وتفعيل تطبيق «توكلنا»، أسفرت عن إغلاق 11 منشأة مخالفة.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبت من تطبيق هذه الإجراءات ومتابعتها حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن، داعية الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات، مثل التزاحم والتكدس، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي من ضمنها قياس درجة الحرارة ولبس الكمامة وإبراز تطبيق توكلنا، أو عدم التباعد في التسوق، بالاتصال على مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار هذا الوباء وحماية المجتمع.