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تحرير 108 مخالفات لإجراءات كورونا بالجوف

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- بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال الفترة من 22 إلى 28 جمادى الآخرة الحالي 66 منشأة لم تطبق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تحرير 108 مخالفات للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من في الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عدم تطبيق التباعد البشري داخل المنشأة، والسماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة، وعدم الالتزام بقياس درجة الحرارة للمتسوقين والعاملين عند المداخل، وعدم التأكد من تشغيل تطبيق توكلنا، إضافة إلى عدم تأمين المعقمات والمطهرات في الأماكن المخصصة لها.

وأكد استمرار مثل هذه الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، على جميع المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة، وعدم التهاون في تطبيق العقوبات الفورية على المخالفين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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