شكرا لقرائتكم خبر تحرير 108 مخالفات لإجراءات كورونا بالجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عدم تطبيق التباعد البشري داخل المنشأة، والسماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة، وعدم الالتزام بقياس درجة الحرارة للمتسوقين والعاملين عند المداخل، وعدم التأكد من تشغيل تطبيق توكلنا، إضافة إلى عدم تأمين المعقمات والمطهرات في الأماكن المخصصة لها.وأكد استمرار مثل هذه الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، على جميع المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة، وعدم التهاون في تطبيق العقوبات الفورية على المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر تحرير 108 مخالفات لإجراءات كورونا بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.