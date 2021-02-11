شكرا لقرائتكم خبر تحرير 108 مخالفات لإجراءات كورونا بالجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال الفترة من 22 إلى 28 جمادى الآخرة الحالي 66 منشأة لم تطبق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تحرير 108 مخالفات للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد في الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عدم تطبيق التباعد البشري داخل المنشأة، والسماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة، وعدم الالتزام بقياس درجة الحرارة للمتسوقين والعاملين عند المداخل، وعدم التأكد من تشغيل تطبيق توكلنا، إضافة إلى عدم تأمين المعقمات والمطهرات في الأماكن المخصصة لها.

وأكد استمرار مثل هذه الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، على جميع المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة، وعدم التهاون في تطبيق العقوبات الفورية على المخالفين.