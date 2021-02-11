إغلاق 1064 منشأة خالفت التدابير الوقائية خلال أسبوع بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، أغلقت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الماضي 1064 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية. وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أن الفرق الميدانية نفذت جولات رقابية في نطاق عدد من البلديات الفرعية رصدت خلالها المخالفات، مشيرا إلى أن الجولات شملت متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، إضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها. عن الجولات الرقابية: 9244 جولة رقابية 19 بلدية فرعية 2000 مخالفة رصدت خلالها

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