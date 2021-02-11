شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزكاة والدخل توضح الغرامات التي لا تشملها مبادرة إلغاء الغرامات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مبادرة إلغاء الغرامات لا تشمل الإقرارات الضريبية واجبة التقديم في 21 يناير 2021م.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إنه على سبيل المثال إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر ديسمبر 2020 وهو الإقرار الأخير لعام 20 الواجب تطبيقه في 21 يناير 2021 هذا لن تشمله مبادرة الإعفاء من الغرامات.

وأضافت الهيئة أن المبادرة لا تشمل الإعفاء من الغرامات الأخرى مثل غرامة التأخر في التسجيل وغرامات الفحص الميداني أو غرامات التهرب الضريبي أو ما يسمى بغرامات الرقابة والتفتيش، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المبادرة تشمل الإعفاء من الغرامات التأخر في السداد وغرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة تعديل الإقرار.