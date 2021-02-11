شكرا لمتابعة خبر عن ‏" والدتي تركت خواتم ذهب وأوصت قبل الوفاة بعدم بيعها ".. والسليمان يجيب " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

رد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الدكتور عبدالسلام السليمان، على سؤال امرأة قالت:" توفيت والدتها وقد أودعت عندها خواتم ذهب وأوصتها بعدم بيعها ".

وأضاف عبدالسلام السليمان:" إذا كانت تقصد أن الخواتم وقف، فتخضع لأحكام الوقف ويجب أن ينظر فيه إذا كان الثلث أو أقل لكن إذا كانت وصية بوقف هذه الخواتم فلا حرج في ذلك ".

وأوضح:" إذا وضعت الخواتم على سبيل الأمانة فيجب أن ترجع للورثة ولا يجب لها الاحتفاظ بهم ".