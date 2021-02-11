اخبار السعوديه

‏" والدتي تركت خواتم ذهب وأوصت قبل الوفاة بعدم بيعها ".. والسليمان يجيب " فيديو "

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن ‏" والدتي تركت خواتم ذهب وأوصت قبل الوفاة بعدم بيعها ".. والسليمان يجيب " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

رد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الدكتور عبدالسلام السليمان، على سؤال امرأة قالت:" توفيت والدتها وقد أودعت عندها خواتم ذهب وأوصتها بعدم بيعها ".

 

وأضاف عبدالسلام السليمان:" إذا كانت تقصد أن الخواتم وقف، فتخضع لأحكام الوقف ويجب أن ينظر فيه إذا كان الثلث أو أقل  لكن إذا كانت وصية بوقف هذه الخواتم فلا حرج في ذلك ".

وأوضح:" إذا وضعت الخواتم على سبيل الأمانة فيجب أن ترجع للورثة ولا يجب لها الاحتفاظ بهم ".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا