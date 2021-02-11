شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. التجارة تحذر المخالفين:" لا تهاون " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شدد مسؤول بوزارة التجارة على عدم التهاون مع المخالفين، قائلا:" لا تهاون أو تساهل مع المخالفات التجارية والإجراءات الاحترازية ".

وكان ‏‏عبد الرحمن بن محمد الحسين، متحدث وزارة التجارة، لفت إلى أكثر المدن التي ضبطت فيها المخالفات للتدابير الوقائية ‎وتشمل الرياض وجدة.

وأضاف متحدث التجارة خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"معاقبة أكثر من 17 معلنا على منصات السناب شات وتويتر و"الانستجرام بغرامات بلغت 740 ألف ريال ".

وأوضح:" استمرار فتح الأسواق والمحال التجارية مرهون بالتزامنا جميعا "، لافتا:" عام 2020 بلغ نمو المتاجر الإلكترونية 190% عن عام 2019 ".