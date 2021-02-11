شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رسالة من متحدث الصحة للمخالطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن المخالط هو الشخص الذي تواصل بشكل مباشر مع الحالة المصابة، مشددا:" من الضروري قيامه بإجراء الفحص المخبري ".

ولفت محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي للصحة، إلى أمثلة التواصل المباشر وتشمل المصافحة وعدم ارتداء الكمامة.

وكان متحدث الصحة، ذكر:" أصبحنا نسجل إصابات يومية بكورونا تتجاوز 300 حالة بعد أن سجلنا أقل من 100 حالة ".

وأضاف محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"إصابات ‎كورونا اليومية والحالات الحرجة لا تزال في حدود السيطرة رغم ارتفاعها خلال الفترة الماضية ".