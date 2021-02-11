شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن مكافأة المؤذن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن أن مكافأة المؤذن تعد من الدخل الذى يجب الإفصاح عنه في حساب المستفيد.

وأوضح حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه تعتبر مكافأة المؤذن من ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عنها، ويرجى اختيار نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (مكافأة الأئمة والمؤذنين).

ومن ناحية أخرى، قال برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن إضافة تابع من خلال التطبيق، ويمكنك ذلك من خلال البوابة الالكترونية من خلال الرابط التالي: هنا