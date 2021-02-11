شكرا لمتابعة خبر عن البيئة تعلن عن أبرز المنصات والخدمات الإلكترونية الداعمة للعمل عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة البيئة عن أبرز المنصات والخدمات الإلكترونية الداعمة للعمل عن بعد للمستفدين والمراجعين ومنسوبي الوزارة المختصين بتقديم ومتابعة الطلبات ومعالجتهما

.

وتضمنت المنصات "ميعاد، تصريح، منصات داعمة للعمل عن بعد، منصة زراعية، منصة انعام، حصاد، كشف التسربات

الثروة السمكية، البوابة الجيومكانية، نظام تشجير، بلغ

مبادرة بيانات الأشياب، حفر الآبار، بوابة العمالة الزراعية، ترقيم الأبل، ريف، حصر، سجل، منصة أراضي، صوت المواطن

منظم المياه".

جاء ذلك بالتزامن مع استمرارية العمل عن بعد، مشيرة إلى أنه يمكن التواصل عبر رقم مركز الاتصال 939.