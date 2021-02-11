شكرا لمتابعة خبر عن هل يُجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب؟.. والمطلق يجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق:" يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب مثل حقوق التجارة ".

وكان المطلق أوضح حالات الخصومة بين الأقارب وهل تعتبر الخصومة بين الأقارب من قطيعة الرحم، مشيرًا إلى أن الخصومة باب من أبواب الشيطان.

ولفت إلى أن الخصومة بين الأقارب نوعان، الأول، خصومة بأدب وعدل؛ حيث لا ينقطع الود والتزاور والتراحم بين المتخاصمين، ولا يوجد فيها قطيعة رحم، والثاني، خصومة بها ظلم وسب وشتم، وقطيعة رحم.