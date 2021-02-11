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إغلاق 227 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس ورصد المخالفين المشَكَّلة بتوجيه من سمو أمير منطقة الرياض، رصد (15668) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وإغلاق 227 منشأة.

وقامت الجهات المشاركة ممثلة بشرطة الرياض وأمانة المنطقة والشؤون الإسلامية والشؤون الصحية ووزارة السياحة ووزارة وهيئة الترفيه بـ (19763) جولة ميدانية خلال الفترة 18 -25 /6/ 1442هـ لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.

وتأتي هذه الجولات بتوجيه ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، اللذَين يشدّدان على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ورصد المخالفين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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