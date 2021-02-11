إغلاق 227 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الرياض

وتأتي هذه الجولات بتوجيه ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، اللذَين يشدّدان على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ورصد المخالفين.

محمد يوسف

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