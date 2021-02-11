شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تغيير رقم الجوال بـ" توكلنا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أشار تطبيق توكلنا، إلى إمكانية القيام بتعديل البيانات الشخصية ومن ضمنها تغيير رقم الجوال بالحساب الشخصي في التطبيق أو عبر أبشر.

وأضاف توكلنا، أنه بعد إتمام عملية تسجيل الحساب الشخصي بنجاح في التطبيق لا يمكن تعديل أو تغيير رقم الجوال.

وتابع تطبيق توكلنا، أنه حتى لو تم تعديل رقم الجوال في الحساب الشخصي بمنصة أبشر للخدمات الإلكترونية لا يمكن تعديل رقم الجوال بـ" توكلنا "، مبينا أنه أثناء التسجيل بالتطبيق من خلال أبشر يتم اعتماد رقم الجوال الموجود بمنصة الخدمات الإلكترونية ولا يتم تغييره حتى لو تم تعديله بأبشر.