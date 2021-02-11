“نزاهة” تباشر 490 جولة رقابية وتوقف 48 موظفًا في عدة وزارات بتهم الرشوة واستغلال النفوذ

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 490 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة 1442، وحققت مع 411 متهمًا في قضايا جنائية وإدارية.

وأوقفت الهيئة 65 مواطنًا ومقيمًا، بينهم 48 موظفًا من وزارات (الدفاع والداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة)، إضافة إلى رئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وجاء الإيقاف على خلفية تورط الموظفين بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، ويجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

ودعت نزاهة إلى حماية المال العام والحفاظ عليه، عبر الإبلاغ، عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، عبر الهاتف المجاني 980، أو الموقع الإلكتروني للهيئة أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو الفاكس: 0114420057.

Source akhbaar24.argaam

