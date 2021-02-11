القبض على 6 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة في الرياض

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، القبض على 6 أشخاص ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها؛ أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (6) مواطنين، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المركبات بمدينة الرياض، والمتاجرة بأجزائها.

وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وتمَّت إحالتهم إلى النيابة العامة.

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