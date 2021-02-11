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رصد 15668 مخالفة عدم التزام بإجراءات كورونا.. وإغلاق 227 منشأة بالرياض

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الرياض - محمد عبدالله - كشفها تقرير غرفة عمليات المتابعة

أظهر تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض، المشَكَّلة بتوجيه من أمير منطقة الرياض؛ رصد (15668) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وإغلاق 227 منشأة؛ حيث قامت الجهات المشاركة –ممثلةً في شرطة الرياض وأمانة المنطقة والشؤون الإسلامية والشؤون الصحية ووزارة السياحة ووزارة وهيئة الترفيه– بـ(19763) جولة ميدانية خلال الفترة 18–25/6/1442هـ لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.

وتأتي هذه الجولات بتوجيه ومتابعة من أمير المنطقة ونائبه، اللذَين يشددان على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ورصد المخالفين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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